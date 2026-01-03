İlginizi Çekebilir

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı
Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu
Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda
Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti
Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Mersin

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

MERSİN - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı, Mersin Tren Garı'nda temsili heyetin karşılanmasıyla başladı.

Ardından kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Vali Atilla Toros, Tuğamiral Özgür Erken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer araca binip alandaki katılımcıları selamladı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Seçer, törende, bugün Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük gururla andıklarını söyledi.

Mersin halkının bundan 104 yıl önce onuruyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle dimdik durduğunu belirten Seçer, "Mersin halkı bu toprakların işgal altında kalamayacağını açık bir ifadeyle ortaya koymuştur. O gün sergilenen bu duruş yalnızca geçmişin hatırası değil bugün bizlere yol gösteren tarihsel bir sorumluluktur." diye konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, öğrenciler tarafından şiir okundu.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'ların gösteri uçuşu gerçekleştirdiği etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığının Mehteran Birliği konser verdi.

Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca "tüfekli hareketler" gösterisinin de yer aldığı programda, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirildi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Toroslar Belediyesince "3 Ocak Kuvayi Milliye Yürüyüşü" de gerçekleştirildi.



Yurt Dünya 3.01.2026 17:54:57 0
Anahtar Kelimeler: mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

2

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

3

Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

4

Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı

5

Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu

6

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

7

Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti

8

Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı

9

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

10

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı