Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu

Mersin

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesi battı, balık çiftliğinde ağların yırtılması sonucu bazı balıklar kıyıya vurdu.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Balıkçı Barınağı'nda bağlı olan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesi yan yatarak battı.

Taşucu Mahallesi açıklarındaki bir balık çiftliğinin ağları da fırtına nedeniyle yırtıldı. Ağların yırtılması sonucu kıyıya kaçan balıklar, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından toplandı.



