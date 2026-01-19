Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Metro Türkiye, Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisinde yer alan restoranları plaketleriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisinde yer alan İstanbul, İzmir ve Muğla'daki restoranlar, Metro Türkiye tarafından düzenlenen özel buluşmalarla plaketlerine kavuştu.

Rehberin ana partneri Metro Türkiye'nin her destinasyonda ayrı ayrı gerçekleştirdiği etkinliklerle, 34'ü yeni olmak üzere toplam 151 restorana plaketleri takdim edildi.

Bu yıl plaket teslim organizasyonları, rehbere girme başarısı gösteren mekanların ev sahipliğinde gerçekleşti. Buluşmaların İstanbul Avrupa ayağı 2026 seçkisinde "Tavsiye Edilenler" listesinde bulunan Biz İstanbul'da, İstanbul Anadolu ayağı ise hem Tavsiye Edilenler listesinde yer alan hem de "Yeşil Yıldız" sahibi Telezzüz'de gerçekleştirildi. İzmir'in Michelin Rehberi'ne girmeye hak kazanan restoranlarına plaketleri, 2026 seçkisinde "Bib Gourmand" listesindeki La Mahzen'de verildi. Muğla'nın ödüllü restoranları ise plaketlerini Tavsiye Edilenler listesindeki Karnas Vineyards'da teslim aldı.

Seçkiye bu yıl ilk kez dahil edilen Kapadokya bölgesinin ödüllü restoranları ise 4 Şubat'ta, Tavsiye Edilenler listesindeki Reserved Cappadocia'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonla plaketlerine kavuşacak.

Metro Türkiye, yerel mutfak kültürünün küresel ölçekte değer kazanması için çalışmalarını sürdürürken, Michelin yıldızlı restoranların şefleriyle gerçekleştirdiği eğitim ve paylaşım programları aracılığıyla farklı mutfakların birbirinden öğrenmesine zemin hazırlıyor.

- "Hedefimiz şeflerin yanında durmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes, Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci olarak Türk mutfağının korunması misyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Antunes, mutfağın yalnızca tabaktan ibaret olmadığına, arkasındaki ürünle, reçetelerle, emekle ve servise yansıyan tutkuyla ortaya çıktığına inandıklarını aktardı.

Türkiye'ye 36 yıldır bu inançla bağlı olduklarını vurgulayan Antunes, şunları kaydetti:

"Çünkü bu ülke, olağanüstü yerel ürünlere, köklü bir mutfak kültürüne ve yemeğe gerçekten değer veren insanlara sahip. İlk günden bu yana hedefimiz, şeflere sadece ürün tedarik etmek değil, onların yanında durmak. Türk mutfağının güçlenmesine ve dünyada daha görünür olmasına katkı sağlayan uzun vadeli bir çözüm ortağı olmak. Michelin Rehberi ile olan partnerliğimizi, işimizin bir parçası olarak görmemizin nedeni de bu ortaklık. Her geçen yıl yeni eklenen destinasyonlarla Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki ağını genişletmesi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'yi kapsayacak olması da çok önemli bir gelişme. Biz, Türk mutfağının bu yolculuğunu şeflerimiz ve restoranlarımızla omuz omuza desteklemeye devam edeceğiz."




