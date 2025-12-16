Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 752. yılında Kepez'de anıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, tasavvuf musikisinin ezgileri ve semazenlerin icra ettiği sema gösterisi ilgi gördü.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şeb-i Arus'un bir ayrılık değil, kavuşma gecesi olduğunu belirtti.

Hazreti Mevlana'yı 752. vuslat yıl dönümünde rahmet, saygı ve muhabbetle anmak için bir araya geldiklerini aktaran Kocagöz, "Mevlana'nın ifadesiyle bu gece bir son değil, sevgiliye yürüyüştür. O, ölümü yok oluş olarak değil, hakikate ulaşmanın, sonsuzluğa kavuşmanın kapısı olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

Kocagöz ayrıca, belediye olarak hizmet anlayışlarının temelinde insan ve insanlık değerlerinin yer aldığını, bu yaklaşımın Mevlana'nın birlik ve kardeşlik anlayışıyla örtüştüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Şahin Filiz de gerçekleştirdiği söyleşide, Mevlana'nın tasavvuf düşüncesini ve Şeb-i Arus'un Türk-İslam kültüründeki yerini anlattı.