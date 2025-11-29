MHP Seyhan İlçe Başkanlığından huzurevine ziyaret

İlginizi Çekebilir

ADANA - MHP Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri huzurevine ziyarette bulundu.

Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz Derdimiz" programları kapsamında Seyhan Özel Konak Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Yıldırım, "Büyüklerimizin yeri her zaman başımızın üstündedir. Onların hatıraları, birikimleri ve duaları bizler için daima yol göstericidir." ifadesini kullandı.

Kurum Müdürü Çelebi Akkuş da ziyaret dolayısıyla Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



