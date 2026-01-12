MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHR GYO) kurumsal yönetim notu, geçen yıl 87,26'dan 94,32'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DRC Rating tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda şirketin notu 7,06 puan arttı. Söz konusu artış, 2025 yılı içerisinde Borsa İstanbul'da açıklanan kurumsal yönetim notları arasında en yüksek artış olarak öne çıktı.

MHR GYO, 2026 yılına, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası doğrultusunda tarafsızlığı artırmak ve daha bağımsız bir karar alma yapısı oluşturmak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 4'e yükselterek girdi.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulundaki 30 yıllık tecrübesiyle Hatice Kara, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirket bünyesine katıldı. Bu adımla, 9 kişiden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üye sayısı arttı.

- ⁠"Doğru yolda olduğumuzun güçlü bir teyidi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, halka arzla odaklandıkları en temel konunun, kurumsal yönetimi şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek olduğunu belirtti.

Söz konusu not artışının, teknik bir iyileştirmenin değil, tüm organizasyona yayılan bir zihniyet dönüşümünün sonucu olduğunu aktaran Kaçmaz, "Bu başarıyı bir sonuçtan çok, doğru yolda olduğumuzun güçlü bir teyidi olarak görüyoruz. Yönetimden operasyonel süreçlere kadar her adımı daha şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir hale getirmek için yoğun bir emek verdik." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, bağımsız üye sayılarını artırmayı sadece mevzuata uyum değil, nitelikli ve dengeli karar alma iradesinin bir gereği olarak ele aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hatice Kara'nın aramıza katılması, yönetim kurulunun niteliğini ileriye taşıyan çok değerli bir adım. Hedefimiz yalnızca bugün güçlü görünen değil, yarın da güven duyulan bir şirket olmak. Kurumsal yönetimi bu nedenle bir raporlama konusu değil, uzun vadeli başarının anahtarı olarak görüyoruz."



Ekonomi 12.01.2026
