Migros üçüncü kez "Global A Liderleri" listesinde

İSTANBUL - Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında üst üste üçüncü kez "Global A Liderleri" listesinde yer aldı​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve su güvenliği alanında yürütülen değerlendirmede üst üste üçüncü kez "Global A Liderleri" listesine girdi.

Dünyanın önde gelen çevre raporlama platformlarından CDP tarafından, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında yeniden en yüksek skor olan "A" ile derecelendirilen Migros, iklim liderleri listesine yedinci, su liderleri listesine de beşinci kez girmiş oldu.

Karbon ayak izini bilime dayalı hedefler doğrultusunda 1,5 derece senaryosuyla uyumlu biçimde 2030'a kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt eden Migros, büyümesini sürdürmesine rağmen son dört yılda yüzde 16,4 oranında karbon azaltımı gerçekleştirdi.

Şirket, 2050'ye yönelik karbon net sıfır hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve işbirliklerine odaklanarak, 2026 sonuna kadar toplam enerji tüketiminin üçte birini kendi güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı planlıyor.

"İyi Gelecek Planı" kapsamında tedarikçilerini de sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil eden Migros, "Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı" aracılığıyla bilgi ve deneyimini paylaşarak, satıştaki ürünlerin karbon ayak izini tedarikçileriyle birlikte azaltmayı hedefliyor.

Şirket, karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti Migros'a ait sulu soğutma sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra düşük karbon salımlı soğutucu gazlara ilişkin denemelerini de sürdürüyor.

Tüm operasyonlarındaki su kullanımını 2030'a kadar yüzde 10 azaltmayı amaçlayan şirket, tarımda teknoloji destekli verimli sulama yöntemlerinin yaygınlaşması için çiftçilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyor.



16.12.2025 14:07:52
