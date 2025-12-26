İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adana'da lise ziyaret etti

ADANA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Osmaniye programları öncesinde Adana'da sürpriz okul ziyaretinde bulundu.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin uygulama yaptıkları mutfak atölyesini gezdi, öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerin voleybol maçını izleyen Tekin, ziyaretin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Derse katıldık, soruları cevapladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tekin, Osmaniye ziyareti kapsamında, yol güzergahlarında bulunan liseyi ziyaret ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin derslerine katıldık, bizlere yönelttikleri soruları cevapladık. Çalışmaları hakkında bilgiler aldık ve çalışmalarını yerinde gözlemledik. Evlatlarımızı büyük bir özveriyle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, değerli öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum."



