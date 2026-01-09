Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Adana'da sponsorluk anlaşmasını yeniledi

ADANA - Bu yıl MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Adana'da sponsorluk anlaşmasını düzenlenen imza töreniyle yeniledi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan Toprak, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törenle sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Milli motosikletçi Toprak, yaptığı açıklamada, sponsoru Beta Enerji ile yola devam ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Sponsorlukları devam ettirmenin önemine değinen Toprak, şöyle konuştu:

"Beta Enerji ailesiyle yola devam etmek gerçekten çok güzel. Bu aileyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2026 sezonunu hep beraber güçlü bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Bizim en büyük hedefimiz 2027. 2026'da elimizden gelenin en iyisini yapacağım. Hedef 2027 diyerek 2026'yı görmezden gelemeyiz. Zorlu bir yola girdik ama bu yola da inanmayarak girmedik. İnşallah güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum."

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da Toprak Razgatlıoğlu'nun başarılı bir sezonu geride bıraktığını ifade etti.

Toprak'ın bu yıl da sponsoruyla yola devam etme kararı aldığını dile getiren Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Ben tüm aileye teşekkür ediyorum. Sadece sponsorluk değil, sporun tanınmasıyla alakalı da yatırım yapıldı. Yatırımlar 2026 yılında da devam edecek. İnşallah 2026 yılı bizim için güzel bir yıl olur. Toprak zoru seçti. Ben onu Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmasını sağlayacaktım. Kendisi 'Ben MotoGP'yi istiyorum.' dedi ve onu iyi bir takımla anlaştırdık. İnşallah çıkmış olduğumuz bu yolda başarı hikayemizi bir adım daha yukarı taşırız. Toprak MotoGP'yi kazanırsa Dünya Superbike Şampiyonası'nı ve MotoGP Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk isim olacak. Biz inanmadığımız yola girmeyiz. Allah'ın izniyle de bu yoldan alnının akıyla çıkacaktır. Biz onun yeteneğine, inancına ve azmine güveniyoruz."

Firma yetkilileri de milli motosikletçi Toprak'a başarılar diledi.

Organizasyon, imza töreni ve fotoğraf çekimiyle son buldu.