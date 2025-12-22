İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı
Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu
Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu
Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı
Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı
Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:
Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı
Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı
Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

Milli okçu Mete Gazoz, yeni yılda yeni başarılara imza atacak

Milli okçu Mete Gazoz, yeni yılda yeni başarılara imza atacak

Milli okçu Mete Gazoz, yeni yılda yeni başarılara imza atacak

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Hem fiziksel hem zihinsel güç hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz." dedi.

Milli takım ile Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının kendi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Hedef yarışması olan Dünya Şampiyonası'nın en yüksek ortalamasına sahip olmasına rağmen madalya alamadığını hatırlatan Mete, geçen yıl dünya kupalarında madalya kazandıklarını, bazı yarışmalarda şanssızlık yaşasa da genel performansının iyi olduğunu kaydetti.

Mete Gazoz, yaşadığı şanssızlıkların kendisinde oluşturduğu motivasyonla 2026'ya hazırlık dönemini daha iyi geçirdiğini dile getirdi.

Sporda şansa her zaman ihtiyaç olduğunu ancak 2026 yılında elinden geldiği kadar turnuvaları şansa bırakmayacağını anlatan milli okçu, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ile Akdeniz oyunları var. Son Avrupa şampiyonu benim. Bu yıl inşallah yine şampiyon olarak bunu üst üste başaran ilk sporcu olmak istiyorum. Antalya'da düzenlenecek bu yarışmada seyirci desteğini de alarak takım halinde de Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Yeni sporculara elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum"

Los Angeles Olimpiyatları için 4 yıllık bir hazırlanma sürecinin olduğuna değinen Mete Gazoz, şöyle konuştu:

"Bu 4 yıllık süreçte Dünya şampiyonaları, kota yarışmaları, Avrupa şampiyonaları, Dünya kupaları ve Akdeniz oyunları gibi çok fazla önemli turnuvalar var. Olimpiyatların yanında hiçbirinin önemi kalmıyor aslında. Her yıl hedef yarışmalara göre hazırlanıyorum gibi görünüyor ama aslında bu 4 yıllık bir hazırlık süreci. Her şey çok güzel gidiyor. Hem fiziksel hem zihinsel hem de performans olarak yavaş yavaş yükleme yapıp 2028 yılına kadar en yükseğe çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseğe çekmek istiyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz."

Mete Gazoz, milli takımda genç sporcuları görmekten dolayı mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu sporcuların beni zorlamaya, geçmeye çalışmaları Türk Milli Takımı adına çok güzel bir şey. Türk okçuluğu her zaman zirvede kalabileceğini alttan sporcular yetiştirerek gösteriyor. Bu miras işi. Yeni sporculara elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Genç sporcuların beni geçebileceklerini düşünmeleri lazım. Beni geçmek demek bu dünyadaki herkesi geçebilecekleri anlamına geliyor. Çünkü dünyada benden daha fazla her şeyi kazanan kimse yok. Genç sporculara bunun öz güvenini vermeye çalışıyorum. Onlar beni geçmeye çalıştıkça ben de kendimi daha fazla geliştirmek, fazla antrenman yapmam gerektiğini düşünüyorum. Böylece bütün takım yükselmiş oluyor." değerlendirmesini yaptı.



Spor 22.12.2025 12:24:23 0
Anahtar Kelimeler: milli okçu mete gazoz yeni yılda yeni başarılara imza atacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı

2

Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu

3

Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu

4

Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı

5

Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

6

Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:

7

Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

8

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı

9

Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı

10

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi