İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

Mısır yüklü kamyon devrildi, 1 yaralı

Mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde otoyolun Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında, Taşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybettiği kamyon devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan mısırlar yola saçıldı, otoyolda kısa süreli ulaşımda aksaması yaşandı. Kamyonun kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Osmaniye 7.12.2025 21:53:00 0
Anahtar Kelimeler: Mısır yüklü kamyon devrildi yaralı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor