MTSO Başkanı Çakır, gazetecilerle bir araya geldi

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, 2025 yılı faaliyetleri ve yapacakları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakır, oda binasında düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MTSO'nun 2025 yılı faaliyetlerinin yer aldığı tanıtım videosunun izlendiği toplantıda Çakır, geleceğe yönelik hedef ve çalışmalarını gazetecilerle paylaştı.

Kentte güçlü bir birlik ve beraberlik ortamının oluştuğunu belirten Çakır, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Çakır, 35 binin üzerindeki üye sayısı, 41 sektör ve 270 meslek komitesiyle Mersin'de sektörlere destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Mersin'in ticarette önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çakır, "Üreten bir kent olmamız ve tek bir sektöre bağımlı olmamamızdan dolayı ekonomimiz olumlu yönde ilerliyor." dedi.



Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

