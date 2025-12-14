Muhtarın devlet desteğiyle kurduğu zeytinyağı üretim tesisi mahallelinin geçim kaynağı oldu

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı, mahalle sakinlerine iş imkanı sağladı.

Çetenli Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 45 yaşındaki Sarı, ailesinden kalan 150 dönümlük zeytin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin ekonomik değerini artırmak için yatırım yapmaya karar verdi.

Sarı, yıllarca ailesi ve akrabalarına dağıttığı zeytinleri yağa dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'nin "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvurdu.

Projesi desteklenmeye uygun bulunan ve 10 milyon liralık yatırıma yüzde 65 hibe desteği alan Sarı, aynı yıl mahallesindeki araziye 5 bini kapalı 13 bin metrekarelik zeytinyağı tesisi kurdu.

Sarı, zeytinlerin toplanmasından yağa dönüştürülmesine ve ağaçların budanmasına uzanan süreçte yöre halkına iş imkanı sunuyor.

Sezona göre 20 ila 50 kişiyi istihdam eden Sarı, yılda ürettikleri 250 ton zeytinyağını iç pazara sunmasının yanı sıra Suudi Arabistan'a ihraç ediyor.

- "Mahalle sakinlerine kazanç oluyor"

Ahmet Sarı, AA muhabirine, hem hasat edilen zeytinleri değerlendirmek hem de mahallesine katkıda bulunmak için yatırım yaptığını söyledi.

Yöredeki geleneksel zeytinyağı üretimini modern tesise taşıdıklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Zeytinyağını son model makinelerle üretmeye çalışıyoruz. Zeytin sezonunda yaklaşık 50 kişi, diğer dönemler en az 20-30 kişiyi istihdam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar köylülerimizi de istihdam etmeye çalışıyoruz. Zeytin sıkımı bitince budama, kazma ve bakım gibi işler var. Bunlar mahalle sakinlerine kazanç oluyor."

Sarı, pazar ağını genişletip daha fazla ülkeye dış satım yapmayı hedeflediğini belirtti.

- Tesisten önce iş için başka illere gidiyordu

Tesiste çalışan mahalle sakinlerinden 29 yaşındaki makine ustası Erhan Çaylı da işinden memnun olduğunu ifade ederek, "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten iyi, mutluyum." dedi.

44 yaşındaki Mehmet Aslan ise zeytinlerin toplanmasından işçilerin ulaşımına kadar tüm lojistik sürecinde görev aldığını anlattı.

Mahalleliye istihdam kapısı açan muhtara teşekkür eden Aslan, bu iş sayesinde evinin geçimini sağladığını kaydetti.