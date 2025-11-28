İlginizi Çekebilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti
Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak
Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın
Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika
Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri
Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı
Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor
Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan muhtarlarla bir araya geldi

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan muhtarlarla bir araya geldi

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan muhtarlarla bir araya geldi

MERSİN - Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Orhan, Mut Muhtarlar Derneği'nde bir araya geldiği muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarların yerel yönetim yapısında kritik role sahip olduğunu belirten Orhan, "Mut'un her bir köşesine en iyi hizmeti ulaştırma gayretimizde muhtarlarımız en büyük paydaşımızdır. Halkımızdan gelen ilk elden bilgileri sizlerden alıyoruz. Dile getirilen tüm sorunların çözümü için ilgili birimlerimize hemen talimatları verecek, takibini bizzat yapacağım." dedi.

Mut Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şahin de Orhan'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Yurt Dünya 28.11.2025 14:51:56 0
Anahtar Kelimeler: mut belediye başkanı murat orhan muhtarlarla bir araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti

2

Kozan'da beyin kanaması sonucu ölen gencin adı kütüphanede yaşatılacak

3

Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın

4

Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlayan 8 sağlık çalışanına sertifika

5

Adalet bölümü öğrencilerine avukatlardan mesleki tanıtım semineri

6

Makyol İnşaat Romanya'daki otoyol projesini 5 ay erken tamamladı

7

Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

8

Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı

9

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sanayi esnafıyla bir araya geldi

10

Mersin'de "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı