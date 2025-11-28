Mut Belediye Başkanı Murat Orhan muhtarlarla bir araya geldi

MERSİN - Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Orhan, Mut Muhtarlar Derneği'nde bir araya geldiği muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarların yerel yönetim yapısında kritik role sahip olduğunu belirten Orhan, "Mut'un her bir köşesine en iyi hizmeti ulaştırma gayretimizde muhtarlarımız en büyük paydaşımızdır. Halkımızdan gelen ilk elden bilgileri sizlerden alıyoruz. Dile getirilen tüm sorunların çözümü için ilgili birimlerimize hemen talimatları verecek, takibini bizzat yapacağım." dedi.

Mut Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şahin de Orhan'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

