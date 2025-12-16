Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, Şehit Özgür Kavastan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gelecekte Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Okul müdürü Şafak Küçük de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasının sadece yiyecek ve içecekle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında üretilen ürünlerin bu haftanın ruhunu yansıttığını ifade eden Küçük, araçlarıyla etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ve davetlilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı.

