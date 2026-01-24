Narenciyenin gen merkezindeki "Turunç Yolu", görsel şölen sunuyor

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın logosunda da yer alan turunç fidanlarının yetiştirildiği Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (BATEM), 60 yılı aşkın süre önce oluşturulan "Turunç Yolu", kış aylarında ortaya çıkan manzarasıyla fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Türkiye'nin önemli turizm ve tarım kentlerinden Antalya'da, kış mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları süsleyen turunç ağaçları, oluşturdukları turuncu renklerle görsel bir şölen sunuyor.

Kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistler, meyvelerini uzun süre dökmeyen turunç ağaçlarının önünde fotoğraf çektiriyor.

Apartman ve müstakil ev bahçelerinde de sıkça görülen turunç ağaçları, Antalya'nın kent dokusunun önemli unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye'de virüs ve hastalıklardan ari fidan üretim merkezleri arasında yer alan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) 60 yılı aşkın önce dizayn edilen "Turunç Yolu" da dikkati çekiyor.

Yılda 50 bini aşkın narenciye fidanı ile çiftçilerin talebinin karşılandığı enstitüdeki Turunç Yolu, geçmişte kente gelen siyasetçiler ve iş insanlarının sabah yürüyüşlerini yapmasıyla da biliniyor.

Kış aylarında rüzgar ve yağışlarla yere dökülen turunç meyveleriyle adeta turuncuya bürünen yol, son yıllarda fotoğraf sanatçıları, belgeselciler ile gelin-damat çekimleri için tercih ediliyor.

- "Turunç yavaş yavaş mutfaklarımızda yer almaya başladı"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunç bitkisinin narenciyenin en önemli anaçlarından biri olduğunu söyledi.

Portakal, mandalina ve limon üretiminde turunç anacının kullanıldığını belirten Ünlü, "Turunç aşılanarak meyve verir hale getiriliyor. Dayanıklı bir bitki. Ekşi yapısı nedeniyle doğrudan tüketimi sınırlı olsa da Antalya'ya özgü coğrafi işaretli turunç kabuğu reçeli giderek daha fazla tanınıyor. Son yıllarda turunç ekşisi de mutfaklarda yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Enstitü olarak turunca verdikleri önemi bastırdıkları özel pullarla da vurguladıklarını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

"Postalarımızı artık turunç pulu ile gönderiyoruz. Enstitümüzdeki Turunç Yolu, tarımsal faaliyetleri aksatmayacak şekilde ziyaretçilere açık. Kış aylarında yaşanan şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle turunçlar yere dökülüyor ve çok güzel bir manzara oluşuyor. Dökülen meyvelerin çekirdeklerinden anaç fidan üretiyoruz. Ağaçtaki meyveleri ise toplayarak turunç kabuğu reçeli yapıyoruz."