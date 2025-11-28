Negmar Narlı Feribot'tan Marmara Denizi'nin iki yakasına yıl boyu kesintisiz hizmet

İSTANBUL - Negmar Narlı Feribot, Eskihisar-Yalova (Tavşanlı) hattında 4 feribotla kesintisiz düzenlediği seferlerle yılda yaklaşık 3 milyon yolcu ve 1 milyon araca hizmet veriyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Negmar Narlı Feribot, zaman yönetimi, güvenli operasyon ve ekonomik ulaşımı bir araya getirerek, Marmara Denizi'nin iki yakasında erişilebilir deniz ulaşımı sunuyor.

Negmar Grup bünyesinde faaliyet gösteren Negmar Narlı Feribot, teknolojik altyapısı, dijital hizmetleri ve çevreye duyarlı filo yönetimiyle modern denizcilik anlayışını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor.

Şirket, dakiklik ve güveni temel alarak yılda ortalama 37 bin sefer gerçekleştiriyor. Feribotlarda modern yolcu alanları, kafe-market, hijyenik tuvaletler ve mescitler bulunuyor.

Negmar, geliştirdiği mobil uygulama sayesinde bilet alımından sefer takibine kadar tüm süreçleri de dijital ortama taşıyor. Yolcular, feribotların anlık konumlarını, tahmini varış sürelerini ve kampanya fırsatlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Negmar Narlı Feribot, bütçe dostu fiyat politikası ve yıl boyu sunduğu kampanyalarla da Eskihisar-Yalova hattında deniz taşımacılığını herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Gece seferlerine özel indirimler, mobil uygulama üzerinden avantajlı bilet alımları ve dönemsel kampanyalar yolculara hem zaman hem maliyet açısından avantaj sağlıyor. Bu kapsamda şirket 250 kişilik yerel ekibi ile yılda yaklaşık 3 milyon yolcu ve 1 milyon aracı güvenle taşıyor.

Negmar Narlı Feribot, bireysel yolcuların yanı sıra kurumsal müşterilerine de özel çözümler sunuyor. Kurumsal taşımacılıkta süreklilik ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla oluşturulan müşteri temsilcisi ekibi, işletmelerin ihtiyaçlarına özel planlamalar yaparak süreci yakından takip ediyor.

Negmar, feribot taşımacılığıyla kara yolu trafiğine alternatif oluşturarak yakıt tüketimini ve karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. Her yıl milyonlarca aracın deniz yolunu tercih etmesi, hem enerji verimliliğini artırıyor hem de çevre üzerindeki yükü azaltıyor.

- "Güvenli ve kesintisiz ulaşım önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Aynur Rona, her seferi güven, dakiklik ve sorumlulukla yerine getirerek yolcularına zamanında ulaşmanın huzurunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Rona, güçlü operasyon ekibi ve modern sistemlerle her koşulda kesintisiz hizmet sunduklarını vurgulayarak, hava şartları ne olursa olsun, güvenli ulaşımı garanti altına almanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Şirket olarak dijitalleşmeyi çevreye duyarlılıkla yürüttüklerine dikkati çeken Rona, her dijital işlemin kağıt tüketimini azalttığını ve süreçleri hızlandırdığını, bunun da hem doğaya hem işlerine katkı sağladığını anlattı.

Rona, attıkları her adımın bölgeye ekonomik katkı sağlamasını önemsediklerini ve şirketin faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize eden bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Feribot taşımacılığı, araçların seyahat ettiği mesafeyi kısaltıyor ve kara trafiğini hafifletiyor. Bu da doğrudan daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbon salımı anlamına geliyor. Bizim hedefimiz, bu çevresel kazanımı teknolojiyle daha da büyütmek. Geleceğin taşımacılığı sadece hız değil, teknoloji, çevre ve insan dengesini doğru kurmakla mümkün. Biz bu dengeyi gözeten bir vizyonla hareket ediyoruz."