Neonatal resüsitasyon uygulayıcı eğitimi tamamlandı

Osmaniye'de, doğumda bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi başarıyla tamamlandı.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, 6–7–8 Ocak tarihlerinde Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen eğitim programına 23 farklı branştan toplam 24 sağlık personeli katıldı. Ülke genelinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen ve doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan eğitim kapsamında; yenidoğan resüsitasyonuna yönelik güncel teorik bilgiler ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim süresince yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. Programın sertifika törenine; Bulaşıcı Olamayan Hastalıklar Birin Sorumlusu Dr. Mehmet Şamil Berber, NRP İl Kurs Sorumlusu Uzman Dr. Özgül Tunç Akbaş, Eğitimci Uzman Dr. İlkan Kayar, Eğitimci Hemşire Fatma Tekerek, Program sorumlusu Leyla Ehliz, eğitimciler ve kursiyerler katıldı. Yetkililer, Neonatal Resüsitasyon Programı’nın yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti. 



Osmaniye 9.01.2026 11:24:00 0
