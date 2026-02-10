NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

İSTANBUL - NetWork, kış sezonu için tasarladığı kürk dokulu dış giyim seçkisini tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonu için tasarlanan kürk dokulu dış giyim seçkisi, soğuk havalarda sıcaklık ve konforu rafine bir stil anlayışıyla buluşturuyor.

Yumuşak yüzeyler ve hacimli dokular koruma hissini güçlendirirken, modern tasarım çizgisiyle dengeli ve sofistike bir siluet sunuyor. Klasik formlar, kış gardırobunun güçlü temel parçalarını yeniden oluşturuyor.



Kadın koleksiyonunda yer alan kürk dokulu mont, kaban ve ceketler, akışkan hatlar, oversize kalıplar ve dengeli oranlarla şekilleniyor. Vişne, bej, açık kahverengi ve siyah tonlarında hazırlanan seçki, stil sahibi kış kombinlerinin öne çıkan tamamlayıcısı olarak konumlanıyor.



Erkek koleksiyonunda ise kürk yakalı mont ve kabanlar, net kesimler ve güçlü duruşlarıyla dikkati çekiyor. Isı yalıtımı sağlayan yapılar fonksiyonel detaylarla desteklenirken, siyah ve lacivert tonları şehir yaşamına uyumlanan bir dış giyim alternatifi sunuyor.

Kürk dokulu dış giyim seçkisi, sade tasarım dili ve yüksek konfor anlayışıyla sezon boyunca stili tamamlamayı hedefliyor. Koleksiyon, NetWork mağazalarında ve markanın internet sitesinde satışa sunuldu.

