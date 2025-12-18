İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - NetWork, kış sezonuna yönelik Puffer Dış Giyim Koleksiyonu'nu kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak tutan teknoloji ve hafif form yaklaşımıyla hazırlanan koleksiyon, şehirli kadın ve erkeklere fonksiyonel kullanım imkanı sunuyor.

"Regular" fit kalıplar, dik yakalar, uzun kollar ve düz renk yüzeyleriyle sade bir siluet sunan tasarımlarda, çıtçıt detayları ve fonksiyonel cepler yer alıyor.

Koleksiyonun öne çıkan N-Tech puffer modelleri de teknoloji odaklı kumaşlar ve modern dikiş hatlarıyla performans odaklı yapı sunuyor.

Kadın "puffer" seçkisinde parlak ve mat yüzeyler, kapitone dokular ve modern kesimler yer alırken, pastel tonlardan koyu renklere uzanan geniş bir renk paleti bulunuyor.

Erkek "puffer" modellerinde güçlendirilmiş ısı dolguları, suya dayanıklı yüzeyler ve hafif yapı kış koşullarında konfor sağlarken, modern kapüşon detayları, teknik fermuarlar ve fonksiyonel cepler ise kullanım deneyimini destekliyor.

Puffer Koleksiyonu, kumaş teknolojileri, ısı performansı ve şehir stiline uyumlu tasarım anlayışıyla soğuk mevsime yönelik dış giyim seçkisi sunuyor. Koleksiyona NetWork mağazalarından ve internet sitesinden erişilebiliyor.



Ekonomi 18.12.2025 14:04:19 0
Anahtar Kelimeler: network puffer dış giyim koleksiyonu'nu tanıttı

