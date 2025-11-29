İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu

Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

Niğde

Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

ADANA - Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz'in (53) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Deniz'in cenazesi, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine getirildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Deniz için Zeytinbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Zeytinbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Deniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve askeri personel katıldı.

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesine giderken yolda rahatsızlanan Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, kaldırıldığı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Yurt Dünya 29.11.2025 17:36:34 0
Anahtar Kelimeler: niğde'de kalp krizi sonucu ölen ilçe jandarma komutanı deniz'in cenazesi adana'da defnedildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

4

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

7

Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

8

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

9

Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

10

Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu