Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor

İSTANBUL - Nu Grup bünyesinde faaliyet gösteren Nu Steel House, Akıllı Tiny House modelleriyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan Avrupa pazarına açılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nu Steel House, geliştirdiği entegre teknoloji altyapısını Balkan coğrafyasına taşıyarak, "tiny house"ların yalnızca alternatif bir konut değil, yönetilebilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yaşam modeli olabileceğini ortaya koyuyor.

Podgorica'da yer alan üretim tesisi ve bayilerinde kullanıcılarla buluşturulan yeni nesil yaşam alanları, ziyaretçilere "geleceğin evi" olarak tanımlanan konseptin nasıl çalıştığını birebir deneyimleme imkanı sunuyor. Modüler mimariyle tasarlanan yapılar, 18 metrekareden 1000 metrekareye kadar farklı ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebiliyor ve bireysel yaşamdan sürdürülebilir köy modellerine kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

Yerli mühendislik altyapısıyla hayata geçen yapılar, ekolojik yapı malzemeleriyle üretiliyor ve doğayla uyumlu bir yaşam alanı sunuyor. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretebilen, şebekeden bağımsız çalışabilen sistemler, atık su yönetimi, akıllı ısıtma-soğutma çözümleri ve IoT tabanlı uzaktan yönetim altyapısıyla destekleniyor.

Taşınabilir ve modüler yapısıyla istenilen konuma uyarlanabilen evler, sürdürülebilir mimarinin ötesinde akıllı ev yaşamının sahadaki karşılığını temsil ediyor. Akıllı Tiny House'lar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre 60 ila 75 gün arasında teslim ediliyor.

- "Tiny house'lar enerji üreten ve uzaktan yönetilebilen akıllı yaşam alanlarına dönüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Steel House Üst Yöneticisi (CEO) Ayşe Nur Alkaya, dünyada sıkça konuşulan akıllı "tiny house" kavramını, teoride değil, sahada çalışan ve yaşanabilir örneklerle hayata geçirdiklerini belirtti.

Alkaya, güneş ve rüzgar enerjisiyle kendi elektriğini üreten, taşınabilir ve şebekeden bağımsız çalışan yapıları yalnızca üretmekle kalmayıp Podgorica'da kurdukları "showroom"da kullanıcı deneyimine açtıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu projeyle amacımız yalnızca konut üretmek değil, geliştirdiğimiz mühendislik, yazılım ve enerji çözümlerini entegre bir yaşam modeline dönüştürmek. Grup şirketimiz Nu Teknoloji'nin geliştirdiği akıllı elektrik sayaçları, sokak aydınlatma armatürleri, güneş enerjili akıllı şehir bankları, hava kalitesi ölçüm cihazları ve enerji depolama sistemleriyle tam uyumlu çalışan bir yapı ortaya koyduk. Böylece 'tiny house'lar yalnızca fiziksel yapılar olmaktan çıkıyor, enerji üreten, veriye dayalı çalışan ve uzaktan yönetilebilen akıllı yaşam alanlarına dönüşüyor."



Bu yaklaşımın, yalnızca ürün ihracı değil, aynı zamanda bilgi, mühendislik ve vizyon ihracı anlamı taşıdığının altını çizen Alkaya, enerji, yazılım ve yapının tek bir ekosistemde buluştuğu bu modelin, Balkanlar'da örnek teşkil eden bütüncül yapı sunduğunu aktardı.

Yeni nesil yaşam modellerine yönelik ilginin giderek arttığını gördüklerini vurgulayan Alkaya, modellerin sunduğu sürdürülebilirlik, enerji bağımsızlığı ve dijital yönetim imkanları, özellikle belediyeler ve yerel yönetimler açısından dikkati çekici bir çözüm sunduğunu anlattı.

Sundukları modelin, yalnızca sürdürülebilirlik ve konfor perspektifiyle değil, afetler ve olağanüstü durumlar için sağladığı çözümlerle de dikkati çektiğini belirten Alkaya, şebekeden tamamen bağımsız çalışabilen enerji altyapısı sayesinde Akıllı Tiny House'ların, elektrik kesintileri durumunda kesintisiz enerjiye erişim sağladığına işaret etti.



Güneş enerjisi, enerji depolama sistemleri ve akıllı yönetim altyapısıyla desteklenen yapıların, kriz anlarında barınma, enerji ve temel yaşam ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat sürdürülebilir hale getirdiğini ifade eden Alkaya, şunları kaydetti:



"Bu yönüyle Nu Steel House'un geliştirdiği model, afet sonrası geçici çözümlerin ötesine geçerek, dirençli, kendi kendine yetebilen ve yönetilebilir yeni nesil yaşam alanları için güçlü bir referans oluşturuyor. Nu Steel House olarak, bireylere yönelik çözümlerin ötesinde, şehirleşmenin geleceğine, akıllı şehir vizyonuna ve sürdürülebilir yerleşim modellerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Modüler, ölçeklenebilir ve teknolojiyle entegre bu yapıların, önümüzdeki dönemde şehir planlamasında daha fazla yer bulacağına inanıyoruz."