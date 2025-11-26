İlginizi Çekebilir

Obader Hukukçuları Ağırladı

Obader Hukukçular Platformu tarafından, 2. Dönem Osmaniyeli Hâkim ve Savcı Yardımcıları onuruna Ankara Hakimevinde özel bir yemek programı düzenlendi.

Programın moderatörlüğünü OBADER Hukukçular Platformu Başkanı ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Tolga Şahin üstlendi. Etkinlik kapsamında, genç meslek mensuplarına günün anısına meslek büyükleri tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi.

Geceye; Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsöy, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Yargıtay Üyesi Bülent Savtok, Danıştay Üyesi Tekin Yalım, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Murat Ülkü, Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Başkent Üniversitesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız, Osmaniyeli hâkimler, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri ile OBADER Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Programa yoğun katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür edilirken, Osmaniye’nin genç değerleri olan Hâkim ve Savcı Yardımcılarına meslek hayatlarında üstün başarılar dilendi.

 



Osmaniye 26.11.2025
