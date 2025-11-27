Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de lise öğrencilerine, bisiklet ve motosiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ile şehirde trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitim verildi. Özellikle motosiklet kullanırken, kask, eldiven, mont gibi bedeni koruyan her ekipmanın mutlaka kullanılması gerektiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sevgiyle Büyüyen Fidanlar” adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe Osmaniye Motorsiklet Kulübü (OMK) üyeleri de destek verdi. 
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile OMK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik güvenliği konusunda çeşitli bilgiler aktarıldı. Program kapsamında motosikletlerle güvenli sürüş üzerine kısa bir gösteri yapılarak kask kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi, güvenli sürüş kuralları ve genel trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
CAN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜVENLİK EKİPMANLARI MUTLAKA TAKILMALI 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla Yeşilbaş, motosiklet kazalarının sık yaşandığına dikkat çekerek, “Birçok arkadaşımız motosiklet kazaları nedeniyle yaralanıyor. Bugün siz gençlere güvenli motosiklet kullanımını anlatacağız. Lütfen trafik kurallarına uyalım ve motosiklet ya da bisiklet kullanırken güvenlik ekipmanlarımızı can güvenliğimiz için mutlaka takalım.” diye konuştu.
Osmaniye Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Doğan ise projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Atatürk Lisesi’nde öğrencilerimize güvenlik tedbirlerini ve trafikte nasıl davranılması gerektiğini anlattık. Yakın zamanda diğer okullarda da öğrencilerle bir araya gelerek yeni projeler hayata geçireceğiz.” dedi.
‘TRAFİKTE SAYGILI OLALIM, KURALLARA UYALIM’
Güvenlik ekipmanlarının hayati önem taşıdığına değinen Başkan Doğan, “Kask, eldiven, mont gibi bedeni koruyan her ekipmanı mutlaka kullanmalıyız. Bu ekipmanları ihmal edersek, kaza anında zarar gören biz oluruz. Trafikte saygılı olalım, kurallara uyalım, kimseyle tartışmaya girmeyelim. Çünkü sevdiklerimiz bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı. 



Osmaniye 27.11.2025 15:04:00 0
Anahtar Kelimeler: Öğrencilere güvenli sürüşün önemi anlatıldı

