Öğrencilerin yapay zeka kullanma oranı yüzde 86'ya ulaştı

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Mutlu Gülbak, yapay zeka araçlarının eğitimde kullanımının hızla arttığını belirterek, uluslararası araştırmalardan elde edilen verilere göre dünya genelinde öğrencilerin yüzde 86'sının bu araçları aktif olarak kullandığını aktardı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülbak, öğrencilerin yüzde 54'ünün yapay zeka araçlarından her hafta düzenli yararlandığını, derslerde kullanılan ortalama yapay zeka aracı sayısının ise yüzde 2,1 olduğunu ifade etti.

Uluslararası araştırmalardan elde edilen verilere göre, dünya genelinde öğrencilerin yüzde 86'sının yapay zeka araçlarını aktif olarak kullandığını, en yaygın yapay zeka aracının ise yüzde 66 oranında kullanıldığını vurgulayan Gülbak, söz konusu verilerin yapay zekanın öğrencilerin öğrenme süreçlerine hızla entegre olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Gülbak, öğrencilerin yapay zekaya yönelik tutumlarının henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Katılımcıların yüzde 25'i yapay zekanın zararından çok yararı olduğunu düşünüyor. Yüzde 32'si ise yarar ve zararların bir arada bulunduğunu ifade ediyor. Bu durum, eğitimde yapay zeka kullanımına ilişkin belirsizlik ve kaygıların sürdüğüne işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Eğitimde insan unsuru vazgeçilmezdir"

Yapay zekaya ilişkin kaygıların yalnızca teknolojiyle sınırlı olmadığını, uygulama biçimlerine de bağlı olduğunu vurgulayan Gülbak, öğretmenlerin yapay zeka destekli eğitimin uygulanabilirliği, teknik altyapı eksiklikleri ve yeterli bilgiye erişim konularında tereddüt yaşadıklarına işaret etti.

Gülbak, eğitimin yalnızca akademik değil, aynı zamanda etik ve toplumsal değerler kazandırmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Eğitimin temel amacı aynı zamanda etik, ahlaki ve toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle yapay zeka, öğretmenin yerini alan bir unsur değil, öğretmeni destekleyen bir araç olarak konumlandırılmalıdır. Yapay zeka temelli sistemler bağlamsal ve beklenmedik durumlarla başa çıkmakta sınırlı kalabiliyor ve bu durum insan unsurunun eğitimde neden vazgeçilmez olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

Yapay zeka çağında öğretmenliğin yeni yeterlik alanlarıyla yeniden tanımlandığını ifade eden Gülbak, öğretmenlerin rehberlik ve karar verme rolünü koruduğu, yapay zekanın ise yardımcı rol üstlendiği bir öğrenme ekosisteminin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Gülbak, yapay zekanın doğru kullanılması halinde önemli fırsatlar sunduğunu kaydederek, "Doğru ve bilinçli kullanım öğretmenlere zaman kazandırır, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunar ve eğitim sisteminde veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirir. Ancak etik sınırlar net çizilmezse veri gizliliği ve erişim eşitsizlikleri gibi ciddi riskler de ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.