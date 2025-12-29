OKÜ Rektörü Uzun’dan vefat eden öğrenci için taziye mesajı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Bülent Ozan Uğuz’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Rektör Uzun, yayımladığı mesajda, “Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Bülent Ozan Uğuz’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.
Genç yaşta hayatını kaybeden Bülent Ozan Uğuz’un vefatı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Üniversite yönetimi ve öğrenciler, merhum öğrenci için taziye dileklerini iletti.



Osmaniye 29.12.2025 13:37:00 0
Anahtar Kelimeler: Rektörü vefat öğrenci taziye mesajı

