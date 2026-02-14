Okul sporları bilek güreşi müsabakaları Osmaniye’de başladı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyet programında yer alan Okul Sporları Bilek Güreşi Genç B (Kız–Erkek) Grup Müsabakaları, Osmaniye’nin ev sahipliğinde başladı. Tosyalı Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon açılış seremonisiyle başladı. Tören geçişinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılışta konuşan İl Müdür Vekili Kadir Dündar, tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun centilmenlik ve fair-play ruhu içinde geçmesini temenni etti. Ardından müsabakalar, sporcuların sikletlerine göre yapılan karşılaşmalarla başladı. İki gün boyunca devam edecek organizasyonda salon, genç sporcuların bilek gücü ve stratejisinin sahne alacağı büyük mücadelelere ev sahipliği yapıyor.

Müsabakalara 13 ilden toplam 332 sporcu katıldı. Ev sahibi Osmaniye’nin yanı sıra Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Elazığ’dan gelen genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Grup müsabakalarında dereceye girerek başarılı olan sporcular, Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.