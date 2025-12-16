Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Küçükler, Yıldızlar, Genç A ve Genç B kategorileri kız–erkek müsabakaları yoğun katılımla sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ki turnuvaya il genelindeki 40 okuldan toplam 148 sporcu katılarak dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda kota derecesine giren sporcular, Osmaniye’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül törenine katılan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek tüm sporculara başarılar diledi. Müdür Çebi, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Müsabakalar, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.



