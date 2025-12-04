İlginizi Çekebilir

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret
IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı
Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı
Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 112 Ekiplerine Moral Ziyareti

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Osmaniye'de düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Yıldız ve Gençler Müsabakaları tamamlandı. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi kros parkurunda yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmalarda, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 140 sporcu, farklı kategorilerde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Mazı, İl Temsilcisi Elif Kazar Korkmaz, Milli Takım Antrenörü Zekeriya Korkmaz ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.
Müsabakalar; Ortaokul Yıldız Kızlar 2000 metre, Ortaokul Yıldız Erkekler 3000 metre, Genç B Kızlar 2000 metre, Genç B Erkekler 3000 metre, Genç A Kızlar 3000 metre ve Genç A Erkekler 5000 metre kategorilerinde gerçekleştirildi. Ortaokullardan 6 takım kız ve erkek grubunda yarışırken, ferdi sporcularla birlikte toplam 80 sporcu parkura çıktı. Liselerde ise 2 kız, 4 erkek takımı ve ferdi katılımcılarla birlikte 60 sporcu mücadele etti. 



Osmaniye 4.12.2025 14:12:00 0
Anahtar Kelimeler: sporları müsabakaları tamamlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

2

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

3

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

4

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

5

Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

6

Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

7

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi

8

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

9

Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı

10

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 112 Ekiplerine Moral Ziyareti