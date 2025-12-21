İlginizi Çekebilir

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı
Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor
Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti
Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu
Osmaniye’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

OSMANİYE - Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Nursena Çeto birinciliği elde etti.

Osmaniye Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonla organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Organizasyona farklı ülkelerden 11'i yabancı 635 sporcu katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in startını verdiği ve aynı yerde son bulan maratonun erkekler klasmanında Ahmet Alkanoğlu 1 saat 3 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinci, Kenyalı Hillary Kipchumba 1 saat 3 dakika 55 saniyelik derecesiyle ikinci, Ersin Tekal da 1 saat 5 dakika 38 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Nursena Çeto 1 saat 16 dakika 25 saniyelik derecesiyle birinci, Sümeyye Erol 1 saat 17 dakika 51 saniyelik derecesiyle ikinci, Berfin Kaya da 1 saat 19 dakika 41 saniyelik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde Ramazan Baştuğ'ın ilk sırada tamamladığı 10 kilometre yarışını kadınlarda Ruken Tek birinci bitirdi.

Vatandaşların halk koşusunda ter döktüğü etkinliğin ardından yapılan törende dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.



Spor 21.12.2025 16:12:17 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye uluslararası yarı maratonu koşuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniyespor Zoru Başardı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

2

Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından

3

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

4

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

5

HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor

6

Mdgrup Osmaniyespor, Kırşehirspor 2-1 mağlup etti

7

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

8

Osmaniye’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

9

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

10

Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı