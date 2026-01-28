Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 10 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suç örgütüne yönelik “Gölge Ağı” operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Türkiye genelinde 25 ilde çok sayıda vatandaşı telefonla arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı aramalarda kendilerini kan bağışında bulunan kişiler olarak tanıttıkları, zor durumda olduklarını söyleyerek vatandaşların vicdanını istismar ettikleri, bazı durumlarda ise vatandaşların yakını olduklarını iddia edip araç arızası, kredi kartı sorunu veya acil para ihtiyacı gibi gerekçelerle IBAN numaralarına para gönderilmesini sağladıkları tespit edildi.

Bu yöntemlerle 25 ilde toplam 58 vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 23 Ocak 2026 tarihinde İzmir ve Manisa illerinde 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30 bin TL nakit para, banka kartları, GSM hatları ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. MASAK verilerine göre suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. #osmaniye #polis #dolandırıcılık #operasyon