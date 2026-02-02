İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı
Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü
Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi
Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
Özgür Özel Osmaniye’de konuştu: Depremin siyaseti olmaz
Oto yıkamada şaşırtan görüntü; otomobil yerine kendini yıkattı
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye merkezli, 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik harekete geçti. 
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada cep telefonu gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



Osmaniye 2.02.2026 13:47:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye merkezli operasyonu: tutuklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Özel Osmaniye'de "boş" konuştu
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de yeni tırmanış rotaları için çalışma başlatıldı

2

Hatay'da dağdan düşen kaya parçasının altında kalan işçi öldü

3

Antalya'daki trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazesi Konya'da toprağa verildi

4

Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak

5

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:

6

Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

7

Özgür Özel Osmaniye’de konuştu: Depremin siyaseti olmaz

8

Oto yıkamada şaşırtan görüntü; otomobil yerine kendini yıkattı

9

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

10

Adana'da ortaokul öğrencilerinden Türk bayraklı koreografi