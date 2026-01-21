Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Mehmet Fatih Serdengeçti, kente gelerek görevine başladı. Vali Serdengeçti, “Osmaniye’mizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücün, gençlerimizin azmi ve çocuklarımızın hayalleri olduğuna inanıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata uzanan her alanda; kendine güvenen, yaşadığı şehre aidiyet duyan bir neslin yetişmesine katkı sunan her gayreti yakından takip edecek ve destekleyeceğiz.” Dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevinden Osmaniye Valiliği’ne atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kente gelerek görevine başladı. Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Serdengeçti, polis mangasını selamlamasının ardından makamına geçti.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın teklifleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında şahsımıza tevdi edilen Osmaniye Valiliği görevine başlamış bulunuyoruz. Bu onurlu vazifeyi devralırken, güzel Osmaniye’mizin tarihî hafızasından kültürel dokusuna, üretim kudretinden beşerî sermayesine uzanan zengin birikimini; isabet, süreklilik ve sahicilik ekseninde değerlendirmeyi temel bir sorumluluk addediyoruz. Aynı ilke doğrultusunda; kamu hizmetlerinin her aşamasında adalet duygusunu pekiştiren, istişareyi esas alan ve sahayı önceleyen yönetim iklimini tesis etmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

Osmaniye’nin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücün, gençlerin azmi ve çocukların hayalleri olduğuna inandığını ifade eden Vali Serdengeçti, “Eğitimden spora, kültürden sanata uzanan her alanda; kendine güvenen, yaşadığı şehre aidiyet duyan bir neslin yetişmesine katkı sunan her gayreti yakından takip edecek ve destekleyeceğiz. İlimizin sahip olduğu potansiyelin; doğru zamanda, doğru yerde ve sağduyuyla desteklendiğinde kalıcı kazanımlara dönüşeceğine dair inancımız tamdır. Bu kanaatin sahadaki izdüşümünü, şehrin resmî sınırlarının ötesinde; insanının hâlinde, sözünde ve gündelik yaşayışında okumaya çalışacağız. Osmaniye’mizde bulunmayı, bu şehrin ahengini hissetmek; hemşerilerimizin sevinçlerine ve beklentilerine yakından temas etmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Çarşılarında atılan adımın, sokaklarında kurulan sohbetin ve yüz yüze gelen her selamın yolumuzu berraklaştıracağına inanıyoruz. Bu temasın en derin karşılığını da yakın geçmişte yaşanan büyük sarsıntıların ardından ortaya çıkan dayanışma ve metanet tablosunda görüyoruz” Diye konuştu.

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üçüncü yılına yaklaşılırken, Osmaniye’de yürütülen ihya ve iskân çalışmalarının yakından takip edileceğini belirten Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sürecin ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde titizlikle yönetileceğini ifade etti. Deprem sonrası ortaya konulan irade, hız ve koordinasyon dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin saygıdeğer üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Serdengeçti, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitler ve kahraman gazileri de rahmet ve tazimle andı. Vali Serdengeçti, “Bu onurlu görevi bizlere layık gören devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Osmaniye’mize bugüne kadar emek veren, değer katan Sayın Erdinç Yılmaz ve önceki valilerimizin bıraktığı müktesebatı hürmetle anıyorum. Osmaniye’mize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler sunabilmeyi niyaz ediyorum. Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Yüce Mevla mahcup etmesin.” Dedi.