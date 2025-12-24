İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı tamamlanan 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ilçe merkezinde inşa edilecek 809 konuttan yapımı tamamlanan 221'inin anahtar teslim töreni düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, törendeki konuşmasında, binaların depreme dayanıklı ve kalıp tünel sistemiyle tasarlandığını söyledi.

Vatandaşların evlerinde sağlık ve huzur içinde yaşamasını dileyen Yılmaz, "Diğer konutlarımızı da inşallah en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız. Yoğun şekilde hemşerilerimizin anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin ve Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu'nun da katıldığı törende, konuşmaların ardından evlerin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.



