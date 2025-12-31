İlginizi Çekebilir

Osmaniye

Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

İlçelerin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadirli, Sumbas, Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli'de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bu yolu kullanacak araçlar, ekipler tarafından Bahçe-Gaziantep kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Osmaniye 31.12.2025
