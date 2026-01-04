İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

Osmaniye

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları düzenlendi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında organize edilen yarışmaya farklı illerden 450 sporcu katıldı.

Millet Bahçesi, Masal Park ve Cebelibereket Konteyner Çarşı'da oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar 14 kategoride yapıldı.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Çenet, ödül törenindeki konuşmasında, yarışmaların kentler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini belirtti.



