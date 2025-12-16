Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakalarda 10 takım mücadele etti.

Turnuvanın final maçında Farabi Anadolu Lisesi, rakibi Samet Aybaba Anadolu Lisesini 101-63 yenerek birinci oldu.

Maçın ardından düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ve katılımcılar dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalyalarını verdi.

İl birincisi olan okulun bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.

