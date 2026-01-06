İlginizi Çekebilir

Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi
EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı
Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi
Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı
L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı
Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Osmaniye

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında araçlarda yapılan aramalarda, 34,42 gram sentetik uyuşturucu, 81 uyuşturucu hap, 756 oyun kağıdı, ruhsatsız tabanca, 12 tüfek fişeği, 1900 lira ele geçirildi.

Uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalar kapsamında 7 kişiye 62 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.



Yurt Dünya 6.01.2026 15:34:55 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

2

EY nadir toprak elementleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı

3

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

4

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

5

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

6

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

7

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

8

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

9

L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı

10

Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi