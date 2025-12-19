Osmaniye'de öğrencilere farklı illerin yöresel ürünleri tanıtıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, farklı illerden gelen yöresel ürünleri tanıma fırsatı buldu.

Toprakkale ilçesi Çamlıkevler İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlikte Osmaniye'nin yanı sıra Denizli, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Adana ve Hatay gibi farklı illerden gelen yöresel ürünler sergilendi.



Yöresel ürünler hakkında bilgi verilen öğrenciler, hamur açma, erişte kesme, tarhana yapma gibi etkinliklere de katıldı.



Okul öncesi öğretmeni Dilek Bolat Özgan, gazetecilere, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenledikleri etkinlikte, Denizli ve İstanbul'da belirledikleri kardeş sınıflardan destek aldıklarını belirtti.

Kardeş sınıfların birbirlerine yöresel ürün gönderdiğini anlatan Özgan, etkinlikle çocukların farklı illerin kültürlerini tanıma şansı bulduğunu dile getirdi.



Özgan, etkinlikle çocukların hem Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladığını hem de öğretici ve eğlenceli bir zaman geçirdiğini kaydetti.

