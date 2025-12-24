Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi

OSMANİYE - Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince özel spor tesislerine yönelik denetim yapıldı.
Kentteki özel spor tesislerini gezen ekipler, hijyen ve güvenlik kurallarını uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Spor ve ortak kullanım alanları ile soyunma odalarını inceleyen ekipler, tesislerin hizmet verdiği spor branşına teknik uygunluğunu denetledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sürecinde işletmecilere rehberlik ettiklerini belirtti.