İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Osmaniye

Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında tıra çarpan yolcu otobüsündeki 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 aracın sürücüleri tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınlarında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü A.A. (42) ve tır sürücüsü H.K'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için yol kenarında duran H.K. yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Otobüsteki 7 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücüler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Yurt Dünya 7.12.2025 18:21:29 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor