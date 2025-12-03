Osmaniye'de üniversite öğrencileri köy okulunda şenlik düzenledi

OSMANİYE - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından bir köy okulunda şenlik organize edildi.

OKÜ Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri, Kesmeburun Köyü'ndeki Kesmeburun İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında üniversiteliler tarafından düzenlenen şenlikte öykü okuma, bilmece ve tekerleme yarışmaları yapıldı.

İlkokul öğrencileri, okul bahçesinde gerçekleştirilen ebru sanatı, parmak ve yüz boyama ile dans etkinliklerine de katıldı.

Şenlikteki yarışmalarda başarılı olan çocuklara hediye verildi.