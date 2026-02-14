Osmaniye'de yağmurda şemsiye altında kitap okudular

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup vatandaş, yağmurda şemsiye altında kitap okudu.

Kadirli merkezli Sevgi Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla Şehit Osman Yurdusev Parkı'nda program düzenledi.

Programa katılan aralarında çocukların da olduğu grup, yağmurda bank ve kameriyelerin yanı sıra ayakta şemsiye altında yarım saat kitap okudu.

Ufka Yolculuk Yarışması Kadirli Sorumlusu Halil İbrahim Gökkaya, gazetecilere, insanların okumaya duyarlı olmasını sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yağmura rağmen kitap okuduklarını söyledi.

Yarışmaya müracaatların devam ettiğini kaydeden Gökkaya, "İnsanların doğru bilgiyi edinmeleri amacıyla yağmura bakmadan etkinlik düzenledik. Bu yarışma da değerler etrafında insanları buluşturan çok büyük bir organizasyon. Bunun bir parçası olmaktan mutluyuz." dedi.

Etkinliğe katılan Dudu Acarca ve Ferhat Yağız da yağmurlu havada kitap okumaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

