Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ağustos ayında çıkan yangında zarar gören 45 hektarlık ormanlık alanın eski görünümüne kavuşması için yıl sonuna kadar 7 bin 500 fidan dikilecek.

Akdam köyü yakınındaki tarlada 12 Ağustos'ta çıktıktan sonra zeytinliğe ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde söndürüldü.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce 45 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Alanın 7 bin 500 kızılçam fidanı dikilerek canlandırılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında bölgede temizlik yapıldı.

Temizliğin ardından ekipler, yangında küle dönen bölgede ilk fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

- Fidan dikimine öğrenciler de katılacak

Sumbas Kaymakam Vekili Hakan Kara, alanı eski görünümüne kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgeye yıl sonuna kadar el birliğiyle 7 bin 500 fidan dikileceğini dile getiren Kara, "İnşallah buranın daha gür ve eskisinden de yeşil bir yer olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kara, ağaçlandırma çalışmasında öğrencilerin de yer alacağını ifade ederek, "Öğrencilerimizin de yeşil vatan seferberliğine katılması için hep beraber fidan dikim çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.



