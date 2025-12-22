Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı

Osmaniye'de “İyi Tarım Uygulamalarında Zeytin ve Sebze Yetiştiriciliğinde Hijyen Tarım” eğitimine katılan üreticilere yönelik yüzde 75 hibeli plastik kasa temin töreni düzenlendi. Hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, 100 çiftçiye toplam 1500 adet plastik kasa dağıtıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş ile Şube Müdürü K. Mehmet Poyrazoğlu katıldı.

Müdür Erdem Kolabaş, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, verilen desteğin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.