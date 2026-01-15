Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız

Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 629 bin 645 ihbarın yüzde 33,87’sinin asılsız olduğu belirlendi. Ayrıca çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Merkezden yapılan yazılı açıklamada, kentte 2025 yılında ortalama çağrı karşılama süresinin 2,17 saniye olduğu, Türkiye genelinde hedef sürenin ise 3 saniye olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, 2025 yılında toplam 629 bin 645 çağrının karşılandığı belirtilerek, “Bu çağrıların yüzde 36,53’ü asıllı, yüzde 33,87’si asılsız ve yüzde 29,60’ı ise anons sırasında kapanan çağrılardan oluşmuştur. Bu nedenle anons sırasında telefonu kapatmayıp çağrınızın çağrı alıcı tarafından karşılanmasını beklemeniz önem arz etmektedir. 2024 yılına göre asılsız çağrı oranı, tanıtım ve farkındalık çalışmaları sayesinde yüzde 35,73’ten yüzde 33,87’ye düşmüştür. Ancak çocukların oyun amaçlı aramaları, SIM kartsız telefonlardan yapılan aramalar, telefonu deneme amaçlı aramalar ile danışma ve bilgi amaçlı çağrılar nedeniyle bu oran hâlâ yüksek seviyededir. Tüm acil numaraları tek hatta birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere aranması, gerçek acil durumlarda yardım talep eden vatandaşların merkeze ulaşmasını engellemekte ve hizmetlerin gecikmesine neden olmaktadır” denildi.

2025 yılı içerisinde 5 vatandaşa toplam 22 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 yabancı dilde hizmet verilmekte olduğu vurgulandı. Açıklamanın sonunda, “Cezai işlemle karşılaşmamak ve acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların mağdur olmaması için ‘Gereksiz yere arama, bir cana kıyma’ çağrısında bulunuldu.