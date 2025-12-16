Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği

Osmaniye'de Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere yönelik alet ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje çerçevesinde, yüzde 70’i Bakanlık hibeli olmak üzere toplam 3,3 milyon TL bütçeyle 122 çiftçiye alet ve ekipman desteği sağlandı.

Proje kapsamında 64 üreticiye otomatik yemlik ve suluk, 27 üreticiye ikili süt sağım makinesi, 25 üreticiye güneş enerji sistemi ve 6 üreticiye su tankeri teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen dağıtım törenine; Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve birlik temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, teknik personel ile çok sayıda üretici katıldı. Üreticilere teslim edilecek olan ekipmanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erdinç Yılmaz, bereketli kazançlar dileyerek, “Allah hepinize hayırlı ve uğurlu, ürününüzü bereketli eylesin” dedi. Kadın üreticilere de seslenen Vali Yılmaz, “Sizler üretin, bizler de elimizden gelen desteği verelim” ifadelerini kullandı. Ekipmanların üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Vali Yılmaz, “Ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Hep korusun. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin” diye konuştu.