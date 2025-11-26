Osmaniye’de 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye’de 12 ortaokul öğrencisi, bulantı ve kusma şikâyetiyle Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, aldıkları pastadan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, konuyla ilgili gerekli araştırmaların sürdüğünü bildirdi.