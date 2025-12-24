Osmaniye’de 221 depremzede yeni konutlarına kavuştu

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde, 1. ve 2. Etap Deprem Konutlarından yapımı tamamlanan 221 konutun anahtarları Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Vali Yılmaz, daha sonra ilçede 3+1 şeklinde 86 konut, 217 iş yeri, 7 ofis ve 3 fırının inşasına başlanan rezerv alanda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Vali Yılmaz, anahtar teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Bahçe ilçemizde 809 konutumuzun 221’inin teslimini gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Binalarımız depreme dayanıklı, kalıp tünel usulü yapılmış, 3+1, kıymetli hemşerilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. Diğer konutlarımızı da en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız inşallah. Yoğun bir şekilde hemşerilerimizin anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Allah bir daha bizlere deprem yaşatmasın. Depremde kaybettiğimiz bütün insanlarımız için Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Bütün konutlarımız kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Huzur içinde otursunlar inşallah.”dedi. Konutlarını çok beğendiklerini ifade ederek Vali Yılmaz’a teşekkür eden hak sahibi vatandaşlar da, “Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin.” diye konuştular.
86 KONUT, 217 İŞ YERİ, 7 OFİS VE 3 FIRIN
Vali Erdinç Yılmaz çalışmaları devam eden Bahçe İlçesi İslam Mahallesi Rezerv Yapı Alanında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Bahçe İlçemizdeki rezerv alanımızda 3+1 şeklinde 86 konut, 217 iş yeri, 7 ofis ve 3 fırın yapılacak. Bu hizmetler tamamlandığında Bahçe İlçemize hem mimari anlamında hem de iş merkezi ve konut anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. İlçemiz önemli bir yatırım, önemli bir hizmete kavuşmuş olacak. Çalışmalarımız başladı inşallah 2026 yılının ortalarında burayı da tamamlamış olacağız. Şimdiden Bahçe ilçemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah.”
Düzenlenen programa Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 



