İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen resmi programlarla kutlandı. İlk tören Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın katılımıyla anıta çelenk sunulmasının ardından program, Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde devam etti. Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu tarafından hazırlanan programlar öncesi, salon girişinde düzenlenen resim sergisi gezildi. Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü mesajları okundu. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz konuşmasında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Bir mum misali etrafına ışık vererek kendini tüketen, eserine kıymet biçilemeyen, geleceği inşa edendir öğretmen. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle, özlemle ve rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Bu kutlu göreve devam eden tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.
Törende, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından, Şehit öğretmen Yasemin Tekin’in mesleğe başlaması ve şehit edilmesini konu alan temsili gösteri katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Kutlama programları, aday öğretmenlerin yemin töreni ve Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi. 



Osmaniye 24.11.2025 15:57:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ Kasım Öğretmenler törenlerle kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu